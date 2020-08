Panchina Juventus, parla Conte: “Tutto falso, mai parlato coi dirigenti” (Di lunedì 3 agosto 2020) Panchina Juventus – Nonostante il nono scudetto consecutivo non si placano le voci sul nuovo allenatore della Juventus. Tra i papabili nelle ultime ore è spuntato anche Antonio Conte: il tecnico dell’Inter, come si legge da Repubblica, avrebbe chiesto alla dirigenza bianconera conferme sull’addio di Maurizio Sarri a fine stagione. Direttamente dal tecnico salentino arriva la smentita. Panchina Juve: Conte smentisce ogni contatto Ecco quanto affermato da Conte ai microfoni dell’ANSA: “In merito all’articolo uscito oggi su Repubblica.it smentisco categoricamente il fatto di aver sentito dirigenti e giocatori della Juventus chiedendo “ma Sarri lo cacciano?”. Querelerò chi ha scritto ... Leggi su juvedipendenza

Onestidal2007 : @franvanni Finché il presidente della Juventus sarà Andrea #Agnelli... #Conte non siederà mai più sulla panchina d… - supernoci : @paolinoincedib1 @Inter Vedi? Lui resta inchiodato alla panchina. Rinunciare a 24 milioni è da pazzi. Poi è così, f… - tempoweb : @OfficialSSLazio Chiarezza da parte di tutti per ripartire - salomone_l : RT @tempoweb: @OfficialSSLazio Chiarezza da parte di tutti per ripartire - PaulSigno9 : RT @tempoweb: @OfficialSSLazio Chiarezza da parte di tutti per ripartire -