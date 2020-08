Palermo, rebus allenatore: il club rosanero incassa il no di Castori, Caserta e Vivarini… (Di lunedì 3 agosto 2020) "C’era un Palermo che ogni estate aveva tre allenatori a libro paga, mentre oggi ad agosto non ne ha ancora uno".Apre così l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori in casa Palermo. A due settimane circa dal ritiro pre-campionato a Petralia Sottana, la dirigenza rosanero prosegue il suo casting alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l’addio di Rosario Pergolizzi. Oltre alla candidatura autorevole dell'attuale tecnico della Virtus Entella Roberto Boscaglia, la cui riconferma è a sorpresa tutt'altro che scontata (LEGGI QUI I DETTAGLI), il club di viale del Fante ha sondato diversi profili in modo più o meno diretto.Per quanto riguarda l'ipotesi Fabio Caserta, la pista si sarebbe decisamente raffreddata, con il tecnico della ... Leggi su mediagol

WiAnselmo : #Palermo, rebus allenatore: il club rosanero incassa il no di Castori, Caserta e Vivarini... - Mediagol : #Palermo, rebus allenatore: il club rosanero incassa il no di Castori, Caserta e Vivarini... - ILOVEPACALCIO : E' stato accostato al #Palermo, adesso potrebbe finire in un'altra squadra di C ???? - Mediagol : #Palermo, c’è il rebus degli under: mercato frenato dalle nuove regole della Lega Pro. #Langella e Peretti… - WiAnselmo : #Palermo, c’è il rebus degli under: mercato frenato dalle nuove regole della Lega Pro. Langella e Peretti...… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo rebus Palermo, rebus allenatore: il club rosanero incassa il no di Castori, Caserta e Vivarini… Mediagol.it Il rebus dell'omicidio di "Dino Str'ppen" a Cerignola, colpito all'alba sul suo scooter da una gragnuola di colpi

Stando ad una prima ricostruzione Cataldo Cirulli, 49 anni, gia' noto alle forze dell'ordine, era da poco uscito di casa e stava andando al lavoro con il suo ciclomotore quando e' stato avvicinato da ...

Dal Giro alle Strade Bianche, rivediam le stelle

A parte le tre tappe al Sud (due in Sicilia, compresa la crono inaugurale del 3 ottobre Monreale-Palermo, la terza a Matera ... A ottobre resta anche il rebus legato al clima del Paese: più che ...

Stando ad una prima ricostruzione Cataldo Cirulli, 49 anni, gia' noto alle forze dell'ordine, era da poco uscito di casa e stava andando al lavoro con il suo ciclomotore quando e' stato avvicinato da ...A parte le tre tappe al Sud (due in Sicilia, compresa la crono inaugurale del 3 ottobre Monreale-Palermo, la terza a Matera ... A ottobre resta anche il rebus legato al clima del Paese: più che ...