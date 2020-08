Ostia Antica: solo una trasformazione allo spettacolo di Arturo Brachetti, pubblico deluso. Ma cosa prevedeva lo spettacolo? (Di lunedì 3 agosto 2020) Erano tanti gli spettatori in delirio per l’arrivo di Arturo Brachetti al teatro del Parco Archeologico di Ostia Antica, ma ieri sera sono rimasti delusi nel vedere uno spettacolo del noto trasformista senza le sue caratteristiche trasformazioni. Va detto, già il titolo dello spettacolo faceva intuire in un intrattenimento diverso da parte dell’artista torinese. Lo show – che peraltro lo stesso Brachetti sta portando in giro per l’Italia con il suo tour 2020 – titolava infatti “Arturo racconta Brachetti: intervista frizzante tra vita e palcoscenico”, in una locandina che già suggeriva uno spettacolo molto ... Leggi su ilcorrieredellacitta

