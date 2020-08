Oro sempre vicino ai 2.000 dollari (Di lunedì 3 agosto 2020) (Teleborsa) – L’oro ritraccia dai massimi dopo aver toccato oggi un nuovo record a 1.987,95 dollari l’oncia, vicinissimo alla soglia dei 2.000 dollari cui il mercato guarda con sempre maggior convinzione. Al momento il metallo prezioso scambia a 1,.968,5 dollari, in ribasso dello 0,33%, confermando da inizio anno una risalita di circa il 30%. Una performance che fa perno sulla fase di estrema incertezza dei mercati, in seguito alla pandemia di Covid-19, ed alle politiche ultra accomodanti dlele banche centrali. Oltre che su elementi di carattere fondamentale, che hano a che fare con la corposa domanda degli ETF. Stessa impostazione per l’argento che scambia a 24,25 dollari l’oncia, in ribasso dello 0,39%, rispetto ad un massimo intraday di 24,94 dollari. Da ... Leggi su quifinanza

(Teleborsa) - L'oro ritraccia dai massimi dopo aver toccato oggi un nuovo record a 1.987,95 dollari l'oncia, vicinissimo alla soglia dei 2.000 dollari cui il mercato guarda con sempre maggior convinzi ...

