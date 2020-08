Orlando Magic, nuovo infortunio al ginocchio per Isaac: stagione finita (Di lunedì 3 agosto 2020) Sfortuna, tanta sfortuna, per Jonathan Isaac. Il ventiduenne giocatore degli Orlando Magic ha riportato un nuovo infortunio al ginocchio, il secondo in pochi mesi dopo quello subito a capodanno, e così è stato costretto a uscire in sedia a rotelle. Per lui stagione finita, questo il commento del compagno di squadra Aaron Gordon: “E’ stato davvero doloroso vederlo uscire ancora in quel modo una scena che mi ha fatto venire le lacrime agli occhi, perché conosco Jonathan e so quanto ha lavorato per farsi trovare pronto. Davvero dura da accettare”. Il giocatore, peraltro, venerdì era finito al centro di una polemica a causa della mancata adesione alla protesta anti razzista di Black Lives Matter, quando non si ... Leggi su sportface

sportface2016 : #OrlandoMagic, nuovo infortunio al ginocchio per #Isaac: stagione finita - NbaReligion : #NBA Tegola per gli Orlando #Magic : rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro per Jonathan Isaac - sportli26181512 : NBA, Orlando Magic: Jonathan Isaac, grave infortunio al ginocchio sinistro: Finisce contro i Kings la stagione del… - Magic_PR : FINAL: Orlando 132, Sacramento 116 - ugabugabets : Sacramento Kings - Orlando Magic > 2. Çeyrek Sacramento +4.5H > 1.95 -

Ultime Notizie dalla rete : Orlando Magic NBA, Orlando Magic: Jonathan Isaac, grave infortunio al ginocchio sinistro Sky Sport Milwaukee sconfitta da Houston, Dallas ai playoff dopo tre anni

Nonostante un Giannis Antetokounmpo da 36 punti, i Bucks cadono in volata contro i Rockets. Due tiri liberi di DeMar DeRozan regalano agli Spurs il successo contro i Grizzlies e il nono posto a Ovest.

NBA, Orlando Magic: Jonathan Isaac, grave infortunio al ginocchio sinistro

Finisce contro i Kings la stagione del giovane talento dei Magic: per lui rottura del legamento del ginocchio sinistro, lo stesso che lo aveva costretto a saltare 31 partite in questo sfortunato 2020.

Nonostante un Giannis Antetokounmpo da 36 punti, i Bucks cadono in volata contro i Rockets. Due tiri liberi di DeMar DeRozan regalano agli Spurs il successo contro i Grizzlies e il nono posto a Ovest.Finisce contro i Kings la stagione del giovane talento dei Magic: per lui rottura del legamento del ginocchio sinistro, lo stesso che lo aveva costretto a saltare 31 partite in questo sfortunato 2020.