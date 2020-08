Orario dell’inaugurazione del nuovo ponte di Genova oggi 3 agosto, in diretta streaming (Di lunedì 3 agosto 2020) Qual è l'Orario per l'inaugurazione del nuovo ponte di Genova oggi 3 agosto? L'ex ponte Morandi ora ribattezzato ponte San Giorgio vede la luce nella sua completezza praticamente a due anni esatti dall'immane tragedia del 14 agosto 2018, dopo il crollo costato la vita a ben 43 persone. 48 mesi di ricostruzione a ritmo incessante su progetto dell'architetto Renzo Piano. L'Orario esatto dell'inaugurazione del ponte di Genova San Giorgio è fissato alle 18:30. Chiunque vorrà vedere in diretta proprio il momento dell'apertura della grande e innovativa infrastruttura dovrà tenersi libero esattamente alle 18:30 con programmazione dell'evento su ... Leggi su optimagazine

