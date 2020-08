Oppo Watch, in Italia parte la commercializzazione e la sfida ad Apple Watch (Di lunedì 3 agosto 2020) Oppo Watch, il nuovo smartWatch del produttore cinese, arriverà presto anche in Italia dopo essere sbarcato in altri mercati già qualche mese fa. Nel vecchio continente, il dispositivo sarà disponibile con il sistema operativo Wear OS e con il design che ha già conquistato precedentemente gli utenti. Si tratta del primo smartWatch targato Oppo, ma le caratteristiche sono molto interessanti. Il design è simile a quello di Apple Watch. Due le varianti disponibili, che presentano ovviamente alcune differenze tra loro. Troviamo una prima versione con cassa da 41 mm, quindi tendenzialmente più adatta al polso di una donna, equipaggiata con uno ... Leggi su ilfattoquotidiano

oppomobileit : RT @gibrus: Ho provato l'Oppo Watch: due versioni, una ha il display gigantesco - infoitscienza : Oppo Watch: arrivo in dispositivo fitness con ricarica rapida - CeotechI : RT @CeotechI: Elegante, versatile e intuitivo, lo smartwatch OPPO Watch approda nel mercato italiano dopo l’estate 2020... - #oppo #oppowat… - analista1972 : OPPO Watch in Italia dopo l'estate, OPPO Enco W11 TWS già in preordine - AnemSatya : OPPO RENO 4 PRO in Telugu -