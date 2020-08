Oms, 'non c'è bacchetta magica, soluzione nelle nostre mani' (Di lunedì 3 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 03 AGO - "Le soluzioni che abbiamo a disposizione adesso ci possono aiutare a sopprimere e controllare il coronavirus". Lo ha detto il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom ... Leggi su corrieredellosport

Adnkronos : #Oms: 'Non c'è pallottola d'argento contro #Covid, forse non ci sarà mai' - Agenzia_Ansa : Oms: 'Il #Coronavirus non è stagionale, unica grande ondata' #ANSA - fattoquotidiano : Coronavirus, Oms: “Una grande ondata non stagionale”. Oltre 20mila morti in Europa centro-orientale, in India 1,5 m… - fabrivincenzo : RT @ForzaNuova: #mascherine sugli occhi e #dittaturasanitaria #Svezia 'Il numero di morti da #Covid_19 in rapporto alla popolazione è infer… - zazoomblog : Coronavirus OMS: “Non esiste panacea e potrebbe non esserci mai” - #Coronavirus #esiste #panacea -