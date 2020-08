Omofobia: M5S, legge è presidio civiltà (Di lunedì 3 agosto 2020) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - “La legge contro l'omotransfobia che abbiamo portato in Aula è un presidio di civiltà che il Paese attendeva ormai da tempo”. Lo affermano i deputati del Movimento 5 Stelle componenti della commissione Giustizia. “Si tratta di una legge -spiegano- che ha come obiettivo quello di offrire maggiori tutele contro la discriminazione, senza pregiudicare in alcun modo la libertà di pensiero". "Anche se esistono già strumenti per prevenire comportamenti violenti o persecutori occorreva rafforzarli per dare più garanzie ai cittadini più vulnerabili, ed è esattamente quello che stiamo facendo. Con il nostro lavoro ci stiamo impegnando per dare al Paese una legge giusta, una conquista fondamentale per contrastare con maggiore efficacia ... Leggi su iltempo

Roma, 3 ago. (askanews) - "Sono troppi gli episodi di violenza e discriminazione nei confronti delle persone LGBT+. Vili atti che non possono lasciarci indifferenti e che hanno reso più che mai necess ...

Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "E' una indubbia soddisfazione aver portato la legge sull'omotransfobia in Aula. La maggioranza è stata in grado di fare una ottima sintesi pur nella diversità di vedute, ta ...

