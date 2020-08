Omofobia, la strada a ostacoli del Ddl Zan che arriva oggi in aula alla Camera. E resta l’incognita Forza Italia (Di lunedì 3 agosto 2020) Terminata la battaglia in Commissione giustizia, con l’ok definitivo al testo, l’inserimento di una “clausola salva idee” e il fuoco di fila di Lega e Fratelli d’Italia che, insieme, hanno presentato circa 975 emendamenti (tra cui spiccava quello su “calvizie e canizie“), per il progetto di legge contro l’Omofobia si apre oggi un nuovo fronte: quello dell’aula di Montecitorio. I tempi per l’approvazione: orizzonte settembre Il sesto tentativo di approvare in Italia una legge contro le discriminazioni di genere, che mira a punire in questo caso chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione o violenti per motivi «fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere», ... Leggi su open.online

