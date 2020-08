Omaggio a G. Giorello: un viaggio filosofico che parte dalle praterie di Tex fino alla filosofia della scienza. (Di lunedì 3 agosto 2020) Tex, il fumetto che ha appassionato intere generazioni,è un mondo sconfinato, costruito su riferimenti filosofici e politici che si insinuano in ogni piega della storia. La questione razziale, l’antischiavismo, la capacità di comprendere le ragioni del nemico: queste alcune delle problematiche più volte sollevate nel fumetto da parte di un eroe leale, ma non invincibile, che cerca di trasmettere con le sue imprese un senso di giustizia e libertà. Con lo sguardo del filosofo e la passione del lettore, in questo libro Giulio Giorello ci racconta il “suo” Tex Willer, il filosofo con la Colt. Ad arricchire il volume, vengono qui riuniti anche alcuni saggi dell’autore sui temi a lui più cari, dal liberalismo economico e politico a questioni di ... Leggi su quotidianpost

