Olimpia Milano, Datome si presenta: “qui posso esaudire il mio sogno di vincere con un team italiano” (Di lunedì 3 agosto 2020) Nuova avventura per Gigi Datome che, dopo cinque anni al Fenerbahce ha deciso di sposare il progetto Olimpia Milano, cominciando così un nuovo percorso nella propria carriera. Roberto Serra/Iguana Press/Getty ImagesIl giocatore italiano si è presentato oggi, svelando i motivi che lo hanno spinto a scegliere il club lombardo: “Milano è cresciuta tanto in questi anni, avevo sempre il pensiero di voler vincere con una squadra italiana: è uno dei miei obiettivi. Poi Armani, l’Olimpia, Milano, Messina come coach, compagni di squadra di altissimo livello… so di sembrare retorico, ma sono davvero queste le mie motivazioni. Arrivo da un club a cui mi sento molto legato e lo ringrazio per avermi permesso di ... Leggi su sportfair

SkySport : Datome: 'Sono venuto all'Olimpia Milano per vincere anche in Italia' - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: L’#Olimpia Milano ha presentato #Datome - BasketUniverso : Olimpia Milano, Stavropoulos: 'I nostri obiettivi in campionato, Coppa Italia ed EuroLega sono...' - Fprime86 : RT @SkySport: Datome: 'Sono venuto all'Olimpia Milano per vincere anche in Italia' - SportRepubblica : Basket, Milano abbraccia Datome: 'Voglio vincere con una squadra italiana e l'Olimpia è la scelta giusta' -