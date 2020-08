Ogni maledetto lunedì – Serie A, finalmente è finita! (Di lunedì 3 agosto 2020) Amici, oggi siamo molto felici di raccontarvi l’ultima settimana di Serie A. Sognavamo questo momento da mesi e… come? Continueremo a scrivere articoli anche ad agosto? Ma siamo al porto in ciabatte e costume che ci parte il traghetto per la Sardegna tra mezz’ora… Non si fa così però. Eh vabbè, dateci il tempo di disfare le valigie e partiamo. L’unico che il lunedì lo affronta in maniera positiva è Pepe Reina, che negli spogliatoi dell’Aston Villa festeggia la salvezza esattamente come quando le Partita Iva hanno ricevuto i 600 euro di aprile. Visualizza questo post su Instagram Festeggiare la salvezza raggiunta in seconda categoria con lo stesso entusiasmo di Pepe Reina. Un post condiviso da CALCIATORI BRUTTI (@calciatoribrutti) in data: 27 Lug 2020 alle ore 6:57 ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Ogni maledetto Ogni maledetto lunedì – Serie A, finalmente è finita! Il Fatto Quotidiano Cara Virginia, una lettera da Trieste per dirti maledetta te, creatura viziata

L’aristocratica androgina e la scrittrice di “Orlando”: nel 1925 iniziarono un’intensa relazione Un anno dopo, sulla via per Teheran, la nobildonna inviò all’amica parole passionali, mai scritte Non s ...

Nella strage di Bologna morì una livornese Quarant’anni in attesa di verità e giustizia

Gli occhi si bagnano e il cuore si stringe ogni volta che la sua mente corre a quel maledetto giorno. Il tempo scorre ma non cancella il dolore. Perché la zia era speciale, custode di sogni ed emozion ...

