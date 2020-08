Oggi l’inaugurazione del nuovo ponte di Genova. Renzo Piano: «Un’opera simbolo, spero venga amata» (Di lunedì 3 agosto 2020) È tutto pronto per l’inaugurazione del nuovo ponte di Genova. Il cantiere ha lavorato senza sosta per finire gli ultimissimi dettagli del ponte San Giorgio, che sarà aperto al transito dal 5 agosto. In occasione dell’inaugurazione, il ponte avrà i colori del tricolore italiano e della bandiera di San Giorgio e, tempo permettendo, ci saranno delle frecce tricolori che disegnano il vessillo di Genova nel cielo. la cerimonia per il nuovo ponte di Genova, alla quale parteciperanno Sergio Mattarella, Giuseppe Conte e altri 45o invitati, inizierà alle 18,30. Prima e dopo l’evento vero e proprio risuoneranno le note di “Cruenza” di Fabrizio De André, suonata da 18 artisti ... Leggi su giornalettismo

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Il governo macchia l’inaugurazione del Ponte: irrisolto il nodo Aspi e i familiari delle… - manu_etoile : RT @Capezzone: +++Oggi su @laveritaweb+++ Il governo macchia l’inaugurazione del Ponte: irrisolto il nodo Aspi e i familiari delle vittime… - StufaMarcia1 : RT @Capezzone: +++Oggi su @laveritaweb+++ Il governo macchia l’inaugurazione del Ponte: irrisolto il nodo Aspi e i familiari delle vittime… - edgardogulotta : Oggi l’inaugurazione del nuovo ponte di Genova. La tragedia con i 43 morti meno di due anni fa, il 14 agosto 2018:… - geokawa : RT @Capezzone: +++Oggi su @laveritaweb+++ Il governo macchia l’inaugurazione del Ponte: irrisolto il nodo Aspi e i familiari delle vittime… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi l’inaugurazione Mattarella incontrerà famiglie vittime Morandi prima di inaugurazione viadotto Affaritaliani.it