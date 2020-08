Oggi l'inaugurazione del nuovo ponte di Genova. Conte: 'E l'Italia che si rialza'. Speciale TgLa7 dalle 18.10 (Di lunedì 3 agosto 2020) Nel pomeriggio, con la presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e del premier, la cerimonia per il nuovo viadotto disegnato da Renzo Piano, completato in 15 mesi di lavori. Tre minuti di ... Leggi su tg.la7

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Il governo macchia l’inaugurazione del Ponte: irrisolto il nodo Aspi e i familiari delle… - agorarai : 'Oggi giornata difficile. Il dramma del crollo del Ponte Morandi l'ho interiorizzato. Andiamo all'inaugurazione a t… - MediasetTgcom24 : Nuovo ponte Genova, oggi inaugurazione con Mattarella e Conte #nuovopontegenova - rizzello700 : Oggi ci sarà l'inaugurazione ufficiale del nuovo ponte Morandi a Genova e la memoria non può che volare a quel 14 a… - Giancar70336148 : RT @agorarai: 'Oggi giornata difficile. Il dramma del crollo del Ponte Morandi l'ho interiorizzato. Andiamo all'inaugurazione a testa alta… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi inaugurazione

Nel pomeriggio, con la presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e del premier, la cerimonia per il nuovo viadotto disegnato da Renzo Piano, completato in 15 mesi di lavori. Tre minuti di si ...Il Comitato dei parenti delle vittime incontrerà il Capo dello Stato Giuseppe Altadonna: «È stato costruito sul cimitero dei nostri cari» Genova - «Sarò sul ponte insieme a mia madre per ripercorrere ...