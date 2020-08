Oggi 18 incendi in Sardegna: fiamme anche a Loiri Porto San Paolo (Di lunedì 3 agosto 2020) L'incendio è in fase di bonifica , Visited 155 times, 184 visits today, Notizie Simili: Oggi due incendi in Gallura, le operazioni degli… Oggi 11 incendi in Sardegna: gli interventi per… Ancora ... Leggi su galluraoggi

emergenzavvf : Otto squadre di #vigilidelfuoco al lavoro dal pomeriggio di #oggi, nel nuorese, per spegnere due #incendi di vegeta… - emergenzavvf : Aquila Rossa al lavoro. Subito in prima linea nella lotta agli incendi boschivi, il nuovo elicottero S64 dei… - larampait : (VIDEO) #Incendiboschivi: oggi 24 richieste d'intervento aereo - eterea_naive : RT @SocialeDestra: #Udine, immigrati in rivolta contro la quarantena – Video via @adhocnews - Stoico26356790 : RT @SocialeDestra: #Udine, immigrati in rivolta contro la quarantena – Video via @adhocnews -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi incendi Oggi 18 incendi in Sardegna: fiamme anche a Loiri Porto San Paolo Gallura Oggi Inferno di fuoco in Sardegna: 18 incendi da nord a sud dell’Isola

Nella giornata di oggi, su un totale di 18 incendi, 5 hanno hanno reso necessario l’intervento degli elicotteri del Corpo forestale: Prosecuzione dell’Incendio in agro del Comune di Bonorva località ...

Incendi: 3000 ettari in fumo nel Sassarese che brucia ancora

(ANSA) - SASSARI, 03 AGO - Ha percorso una superficie di circa 3.000 ettari di pascolo e macchia mediterranea il vasto incendio che da sabato sta mandando in fumo le campagne di Bonorva, nel Sassarese ...

Nella giornata di oggi, su un totale di 18 incendi, 5 hanno hanno reso necessario l’intervento degli elicotteri del Corpo forestale: Prosecuzione dell’Incendio in agro del Comune di Bonorva località ...(ANSA) - SASSARI, 03 AGO - Ha percorso una superficie di circa 3.000 ettari di pascolo e macchia mediterranea il vasto incendio che da sabato sta mandando in fumo le campagne di Bonorva, nel Sassarese ...