Nuovo Ponte, Toninelli: 'Niente da festeggiare ma lo Stato ritorna a testa alta' (Di lunedì 3 agosto 2020) Anche l'ex ministro dei Trasporti Danilo Toninelli in visita al Nuovo Ponte di Genova. Accolto da uno striscione con parole di ringraziamento per lui e il premier Conte, Toninelli ha risposto alle ... Leggi su genovatoday

carlosibilia : A quasi due anni dalla tragedia che fece 43 vittime, oggi il nuovo ponte di #Genova 'San Giorgio' torna alla città… - GiovanniToti : Domenica mattina sulla spiaggia di Fiumaretta, ad Ameglia. Oggi in #Liguria c’è un’atmosfera quasi sospesa in attes… - Agenzia_Ansa : #Genova, tutto pronto per l'inaugurazione del nuovo #ponte. Numeri, foto, video, le interviste. LO SPECIALE #ANSA - AlexEP1968 : RT @PediatriaOggi: #pontedigenova A pochi minuti dall’inaugurazione del nuovo Ponte di Genova, è spuntato l’arcobaleno sulla città ?????? #G… - CheHardship : @graziano_delrio hai dato n’occhiatina a sto ponte nuovo? Che te ne pare? -