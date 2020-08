Nuovo ponte Genova San Giorgio, dove seguire l'inaugurazione in diretta tv (Di lunedì 3 agosto 2020) Oggi, 3 agosto 2020, è il giorno dell'inaugurazione del ponte "Genova San Giorgio" progettato dal senatore a vita Renzo Piano. Il Nuovo viadotto autostradale sul fiume Polcevera sostituisce il ponte Morandi che, il 14 agosto 2018, si spezzò trascinando un tratto di circa 200 metri e causando la triste morte di 43 persone. Ad inaugurare il Nuovo ponte sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Previsti anche gli interventi dell'architetto Renzo Piano, del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, del sindaco di Genova Marco Bucci e del Governatore della regione Liguria, Giovanni Toti.Alta l'attenzione mediatica sull'evento, le reti generaliste e all-news seguiranno l'evento da vicino. A partire da Rai 1 ... Leggi su blogo

