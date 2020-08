Nuovo ponte Genova, Mattarella insieme ai familiari delle vittime (Di lunedì 3 agosto 2020) I familiari delle vittime del crollo del ponte Morandi hanno incontrato il presidente Mattarella nel giorno dell’inaugurazione del Nuovo ponte di Genova. Oggi a Genova si respira un’aria strana. Pochi minuti fa infatti è stato inaugurato il Nuovo ponte di Genova “San Giorgio”. A questa cerimonia hanno partecipato le più alte cariche dello stato, tra cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Prima dell’inaugurazione il presidente ha incontrato i familiari delle vittime del crollo del ponte Morandi, che quasi due anni fa è crollato ... Leggi su bloglive

matteosalvinimi : Inaugurazione del nuovo Ponte, un arcobaleno ha abbracciato Genova. Commovente. GRAZIE ai genovesi e alla Liguria c… - carlosibilia : A quasi due anni dalla tragedia che fece 43 vittime, oggi il nuovo ponte di #Genova 'San Giorgio' torna alla città… - GiovanniToti : Domenica mattina sulla spiaggia di Fiumaretta, ad Ameglia. Oggi in #Liguria c’è un’atmosfera quasi sospesa in attes… - massimo_fares : RT @luisellacost: Un ponte celeste, uno terrestre. Doppio abbraccio per vittime e famiglie, cui dobbiamo memoria e giustizia. E prova che,… - janlucas1971 : RT @Giuditt28468367: Pronto il nuovo progetto di Conte per intensificare i rimpatri. Il ponte di Conte. Castelvetrano-Tunisi Miao ???? https:… -