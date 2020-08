Nuovo Ponte Genova: la cerimonia inizia nel silenzio con la lettura dei nomi delle 43 vittime (Di lunedì 3 agosto 2020) Con la lettura dei nomi delle 43 vittime del Ponte Morandi è iniziata la cerimonia di inaugurazione del Nuovo Ponte sul Polcevera, il Ponte ‘Genova-San Giorgio‘. Subito dopo sono state suonate le note ‘silenzio’. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

carlosibilia : A quasi due anni dalla tragedia che fece 43 vittime, oggi il nuovo ponte di #Genova 'San Giorgio' torna alla città… - GiovanniToti : Domenica mattina sulla spiaggia di Fiumaretta, ad Ameglia. Oggi in #Liguria c’è un’atmosfera quasi sospesa in attes… - Agenzia_Ansa : #Genova, tutto pronto per l'inaugurazione del nuovo #ponte. Numeri, foto, video, le interviste. LO SPECIALE #ANSA - Vitiello84Tony : Aspettando la verità dei colpevoli del crollo l'ex ponte Morandi. Ora stanno inaugurando il nuovo realizzato da Ren… - TroianoMassimo1 : Nuovo Ponte di Genova, #Toninelli: “Non c’è niente da festeggiare. Non andava ricostruito ma manutenuto da chi ha c… -