Nuovo Ponte di Genova, Toninelli: “Non c’è niente da festeggiare. Non andava ricostruito ma manutenuto da chi ha continuato a incassare soldi” (Di lunedì 3 agosto 2020) “Oggi non c’è niente da festeggiare, questo Ponte non avrebbe dovuto essere ricostruito, avrebbe semplicemente dovuto essere manutenuto da chi invece ha continuato a incassare soldi dei pedaggi e se n’è bellamente fottuto di fare quello che doveva fare per contratto”. E’ quanto ha detto l’ex ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, incontrando, a Genova, alcuni attivisti del Movimento 5 Stelle. “Alle 11.36 del 14 agosto 2018 – scrive il Movimento sul Blog delle Stelle – l’Italia si è fermata davanti al crollo di Ponte Morandi a Genova, che ha travolto e ucciso 43 persone. Un dolore lancinante, una ferita profonda e ancora ... Leggi su lanotiziagiornale

carlosibilia : A quasi due anni dalla tragedia che fece 43 vittime, oggi il nuovo ponte di #Genova 'San Giorgio' torna alla città… - GiovanniToti : Domenica mattina sulla spiaggia di Fiumaretta, ad Ameglia. Oggi in #Liguria c’è un’atmosfera quasi sospesa in attes… - Agenzia_Ansa : #Genova, tutto pronto per l'inaugurazione del nuovo #ponte. Numeri, foto, video, le interviste. LO SPECIALE #ANSA - MPenikas : LN Nuovo Ponte di Genova, Toninelli: “Non c’è niente da festeggiare. Non andava ricostruito ma manutenuto da chi ha… - romi_andrio : RT @repubblica: A meno di 2 anni dal crollo del Morandi, che causò la morte di 43 persone e spezzo la città, oggi Genova inaugura il nuovo… -