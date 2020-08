Nuovo ponte, Conte: “Oggi Genova riparte. Dimostrazione che il nostro paese sa rialzarsi e tornare a correre” (Di lunedì 3 agosto 2020) “Oggi Genova riparte forte della sua operosità, come ha fatto in tanti momenti della sua storia, confidando nella forza del lavoro. Mostra un paese che, a dispetto degli stereotipi, sa rialzarsi, che sa tornare a correre”. Lo dice il premier Giuseppe Conte inaugurando il ponte San Giorgio. “Genova deve ripartire e lo fa da qui”, aggiunge. “Il ponte crea una nuova unità, genera nuova fiducia, ha la funzione di riavvicinare – e lo spero fortemente – i cittadini di Genova, dell’Italia intera, allo Stato”, conclude. L'articolo Nuovo ponte, Conte: “Oggi Genova ... Leggi su ilfattoquotidiano

