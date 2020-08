Nuovi sbarchi di migranti a Lampedusa, il Premier Conte: “Inflessibili con gli irregolari” (Di lunedì 3 agosto 2020) Continuano le problematiche derivate dall’arrivo di migranti e alla loro gestione in zone come Lampedusa: durante la notte con l’ausilio di 8 imbarcazioni sono sbarcati sul territorio circa 200 persone, solo in parte recuperati e tratti in salvo dalle motovedette, dove assieme agli altri sono stati trasferiti presso l’hotspot di contrada Imbriacola, già molto affollato ben oltre la capacità originaria (oltre 900 persone di fronte ad una capienza di 95). Intorno alle 21 arriverà la nave quarantena Azzurra per dare supporto e ospitare chi arriva dall’Isola delle Pelagie, l’imbarcazione in mattinata ha fatto scorta di personale medico e generico per prepararsi a procedere con lo spostamento dei migranti dall’hotspot alla nave, che una volta riempitasi, sotto direzione della ... Leggi su giornal

