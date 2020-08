Nuovi sbarchi a Lampedusa: 200 migranti. In serata arriva la nave quarantena “Azzurra” (Di lunedì 3 agosto 2020) Ancora sbarchi nella notte a Lampedusa: nella notte, con otto diverse imbarcazioni, sono arrivate circa 200 persone. Alcuni sono stati avvistati in mare e recuperati dalle motovedette, ma oltre metà dei migranti sono riusciti a raggiungere la terraferma in maniera autonoma. I Nuovi arrivati sono stati poi trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola, dove al momento ci sono 910 persone a fronte dei 95 posti disponibili. In serata, alle 21, è previsto l’arrivo della nave quarantena ‘Azzurra’ inviata dal Governo per ospitare i migranti che arrivano sull’isola delle Pelagie. Può ospitare fino a 700 persone, ma prima di essere ormeggiata al largo di ... Leggi su ilfattoquotidiano

