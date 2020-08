Nuova Toyota Yaris Vendite al via (Di lunedì 3 agosto 2020) Toyota avvia la commercializzazione della Nuova Yaris, il modello che ha segnato la storia della casa automobilistica giapponese in Italia. Leggi su ecodibergamo

igbomadam : RT @toyota_italia: Scopri il finanziamento Pay per Drive! Hai il valore futuro garantito, adegui il tuo piano ai chilometri che percorri e… - andreastabene_ : @chaomanu_ Hai provato a raggiungere il lago per rinfrescarti un po’? Con la nuova toyota hybrid guidi via dal cald… - andreastabene_ : @cassandro91 Hai provato ad andare a comprarne una così tua sorella non l’avrai più tra i piedi? Con la nuova toyot… - infoiteconomia : Toyota, un'assicurazione per sfruttare al meglio l'ibrido della nuova Yaris - CristopherGius1 : RT @toyota_italia: Scopri il finanziamento Pay per Drive! Hai il valore futuro garantito, adegui il tuo piano ai chilometri che percorri e… -