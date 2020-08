Nuova Stagione in Serie A al via il 19 settembre, cambiano le date della sosta natalizia e si finirà il 23 maggio (Di lunedì 3 agosto 2020) È ufficiale. La Serie A 2020/21 partirà il 19 settembre 2020. Una brevissima sosta, poco più di un mese e si riparte. Per le squadre impegnate in Europa una sosta brevissima. È la scelta dalla Lega Serie A al termine del Consiglio di Lega riunitosi oggi. Slitta pertanto di una settimana l’inizio del prossimo campionato rispetto alla prima data ipotizzata del 12 settembre. Ciò inciderà anche sulla modifica delle date durante la sosta natalizia. Si giocherà anche il 3 gennaio, mentre l’ultima giornata sarà il 23 maggio prima di dare spazio alla Nazionale e all’Europeo. Leggi su laprimapagina

