Nuova giravolta di Salvini sulla mascherina, dal convegno coi negazionisti in Senato all’appello ai giovani: “Usate la testa, mettetela al chiuso” (Di lunedì 3 agosto 2020) “La mascherina quando è necessario si mette. Nei luoghi chiusi, sul treno: io quando prendo il treno mi metto la mascherina. Detto questo, spero di tornare alla normalità il prima possibile”. Ai giovani dico “usate la testa: mantenete la distanza, rispettate quello che la scienza ci chiede di fare. Però un Governo che rinnova lo stato di emergenza senza l’emergenza in casa e poi fa sbarcare migliaia di persone che fuggono contagiando mezza Italia è un Governo surreale”. Lo ha detto a Start, su Sky TG24, il leader della Lega Matteo Salvini nell’ambito di un ciclo di interviste ai principali leader politici. “Il problema dell’Italia – ha aggiunto – non sono i giovani o gli anziani che portano il ... Leggi su ilfattoquotidiano

Il Fatto Quotidiano

