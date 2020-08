Nunzia De Girolamo Instagram, foto in costume: «Hai messo qualche chiletto…», lei non può negare (Di lunedì 3 agosto 2020) Tempo di vacanze anche per Nunzia De Girolamo, ex politica e conduttrice campana, nonché opinionista tv, che si è concessa qualche giorno di relax a Campomarino, comune della provincia di Campobasso in Molise, situato lungo la costa Adriatica. La splendida 44enne beneventana ha pubblicato uno scatto che la mostra in costume. Bagno di sole per l’ex concorrente di ‘Ballando con le stelle’, che sfoggia una tintarella impeccabile. Alcuni follower però hanno avuto da ridire sulla forma fisica: ‘messa alle strette’ la De Girolamo ha ammesso di aver preso qualche kg. Colpa del lockdown? Quel che è certo è che ai fan non sfugge proprio niente… leggi anche l’articolo —> Bianca ... Leggi su urbanpost

zazoomblog : Nunzia De Girolamo la nuova vita: cambia tutto. La voce si fa certa (e nuovo look) - #Nunzia #Girolamo #nuova… - rosa_viscardi : Palinsesti Rai: se l’unica novità è Nunzia De Girolamo - treewitht : @atarassiaa Vuoi sapere l'ultima? Francesco Boccia, un politico candidato nel Partito Democratico. Chi è sua moglie… -