“Now is a Mot*** Fuck** burger”: la campagna vegetariana che fa discutere la Gran Bretagna (Di lunedì 3 agosto 2020) “Now that’s a Mo**** Fuc** burger!“. Così recita lo slogan scelto da un’azienda che produce cibo vegetariano e vegano. Accade in Gran Bretagna, dove enormi cartelloni con questo ‘pay off’ appaiono ovunque. E lo slogan è ben visibile anche sui social media, in TV e ovviamente sulle confezioni. L’immagine è quella di un’anziana signora che osserva molto compiaciuta il suo burger vegetariano. Secondo il Guardian, è aumentato il numero dei britannici che durante il lockdown ha scelto di comprare cibo vegetariano. Ora l’azienda di Leeds vuole enfatizzare la forza della propria offerta completamente priva di carne. “Quando abbiamo visto che la tendenza ad evitare di mangiare la carne è aumentata, abbiamo pensato che ci volesse una campagna forte, ... Leggi su ilfattoquotidiano

BBCR3MusicBot : Now Playing Giovanni Pierluigi da Palestrina, Lorenzo Ghielmi - Fundamenta ejus - mot... #giovannipierluigidapalestrina, #lorenzoghielmi -

Ultime Notizie dalla rete : “Now Mot***