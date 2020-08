Nord Italia, maltempo dopo il grande caldo: pioggia e smottamenti, da Milano alla Valtellina (Di lunedì 3 agosto 2020) Il gran caldo ha lasciato spazio a una ondata di maltempo che sta flagellando il Nord: pioggia, vento e frane in diverse Regioni. Il maltempo dopo il gran caldo. Come previsto dagli esperti, le temperature torride degli ultimi giorni hanno lasciato spazio a perturbazioni violente. maltempo in Lombardia Già domenica sera la perturbazione ha fatto capolino nel Nord Italia, in particolare in Lombardia. Milano è stata interessata da un violento temporale: allerta per le prossime ore. In Valtellina piove con forte intensità: chiusa la statale 38 che porta al passo dello Stelvio, e ci sono timori in particolare nella zona di Bormio, dove la ... Leggi su newsmondo

