Nonostante i dubbi scientifici la Russia insiste: 'Vaccino già a settembre' (Di lunedì 3 agosto 2020) La Russia insiste nell'assicurare che presto sarà in grado di produrre centinaia di migliaia di dosi di Vaccino al mese contro il nuovo Coronavirus e 'diversi milioni' dall'inizio del prossimo anno. ... Leggi su globalist

La Russia insiste nell'assicurare che presto sarà in grado di produrre centinaia di migliaia di dosi di vaccino al mese contro il nuovo Coronavirus e 'diversi milioni' dall'inizio del prossimo anno.