Non è vero che Conte vuole bannare TikTok in Italia (Di lunedì 3 agosto 2020) Le parole di Donald Trump su TikTok dopo la notizia dell’avvio della contrattazioni per l’acquisto della nota app da parte di Microsoft hanno fatto il giro del mondo. Dopo quanto dichiarato due giorni fa – parlando di aver pronto un decreto per bannare e chiudere l’applicazione all’interno dei confini statunitensi -, il numero uno della Casa Bianca sembra aver smussato i suoi angoli al termine di una conversazione con il Ceo di Microsoft. E mentre le trattative proseguono, nel nostro Paese sta circolando una fake news che parla del destino di TikTok in Italia. LEGGI ANCHE > Salvini dice che non scaricherà mai l’app “Immuni”, però è su TikTok Tra le chat di Whatsapp e alcuni gruppi su Facebook, come spiega Bufale.net, è stata ... Leggi su giornalettismo

