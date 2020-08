“Non ci saremo all’inaugurazione del nuovo ponte”. Il Comitato parenti delle vittime gela il Governo (Di lunedì 3 agosto 2020) “Essere lì sopra, a quell’altezza, pensando a quello che è capitato, per noi sarebbe troppo difficile emotivamente”. Egle Possetti, presidente del Comitato dei parenti delle vittime del Ponte Morandi, spiega così a Radio Capital che i familiari non saranno presenti all’inaugurazione che si terrà oggi (3 agosto 2020) del nuovo Ponte San Giorgio di Genova, aperto al traffico a partire dal 5 agosto. Non c’è nulla da festeggiare. La cerimonia sarà sobria e l’atmosfera pesante. Il fatto che la tratta sia ancora gestita da Aspi non dà sollievo. “Sicuramente sarebbe stato meglio che la revisione della concessione fosse stata fatta prima del varo del nuovo ponte, ma chiaramente questo frangente ... Leggi su ilparagone

chetempochefa : “Dopo il coronavirus non saremo migliori. Gli uomini non imparano. È nella natura umana il dimenticarsi presto dell… - amnestyitalia : Oggi alle 18.00 in Piazza San Silvestro a Roma ci saremo anche noi alla mobilitazione 'I sommersi e i salvati' per… - FidanzaCarlo : Vergognoso il voto della #sinistra e dei 5 Stelle contro #Salvini. Un #ministro che difende i #confini nazionali da… - zazoomblog : Migranti Conte: Non tollereremo ingressi irregolari. Saremo inflessibili - #Migranti #Conte: #tollereremo - MaxMiglietta2 : RT @51inif: Conte: “No agli ingressi irregolari, saremo inflessibili” A Lampedusa altri sbarchi e una nave per la quarantena ????? ti si m… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non saremo Vaccino Coronavirus, Russia: vaccinazione di massa per ottobre Corriere della Sera