No, George Soros non ha dichiarato «Abbatterò gli Stati Uniti creando gruppi di odio razziale» (Di lunedì 3 agosto 2020) Il 7 giugno su Facebook è stata pubblicata un’immagine composta da una foto di George Soros, imprenditore e filantropo, e da una sua presunta dichiarazione che avrebbe rilasciato a settembre 2014 al tabloid tedesco Bild: «Abbatterò gli Stati Uniti creando gruppi di odio razziale. Creeremo loro delle trappole mentali e li porteremo a odiare i bianchi. La comunità nera è la più facile da manipolare». Questa è una dichiarazione che non trova riscontro nella Bild. Si tratta quindi di una notizia frutto di fantasia. Post pubblicato su Facebook il 7 giugno 2020 – Notizia falsa L’immagine con la falsa citazione è stata pubblicata anche in altre lingue. A giugno 2020 un ... Leggi su facta.news

Gherardo Colombo lancia una Ong. Due giorni fa, il 29 luglio 2020, l’ex pm di Mani Pulite ha tenuto a battesimo l’associazione ResQ – People Saving People, dotata di una nave per andare in mezzo al ma ...

Colombo e Spataro nostromi del barcone salva migranti

Ci mancava solo una nuova onlus dell'accoglienza, che punta a raccogliere 2 milioni di euro per mettere in mare l'ennesima nave e portare migranti in Italia. Lo sponsor, testimonial d'eccezione e pres ...

