Nicole Kidman dopo il lockdown: «Mamma, che bello abbracciarti di nuovo» (Di lunedì 3 agosto 2020) Finalmente insieme. Nicole Kidman ritrova la madre Janelle dopo il periodo di lockdown per il coronavirus e racconta il momento con un dolce post su Instagram: «Che bella sensazione poter abbracciare di nuovo mia mamma», scrive l’attrice americana a margine di una tenerissima foto. «Sono passati otto mesi dall’ultima volta, ho perso anche il suo ottantesimo compleanno. Ma adesso sono qua, ti amo». Leggi su vanityfair

SaCe86 : Da Madonna a Nicole Kidman: le star che hanno paura del sole, (io come loro); Meglio non imitarle - MrRavenbridge : @CeredaDiego Io mio invece è: “Nicole Kidman dopo aver firmato le carte del divorzio da Tom Cruise.” - fashiongenus : Nicole Kidman, una rossa (spesso) nei panni di una bionda - sou_isadora_ : @targvalyrian Nicole kidman e Jennifer aniston numa cena juntas é um marco - ModaCorriere : Da Madonna a Nicole Kidman: le star che hanno paura del sole. Perché è meglio non imitarle -

Per limitare il rischio di contagio, anche in America, come negli altri Paesi colpiti dal coronavirus, sono stati evitati gli spostamenti affinché il numero dei contagiati potesse diminuire e, ovviame ...

