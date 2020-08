Nicola Vivarelli cede alle tentazioni | Gemma Galgani umiliata fuori Uomini e Donne (Di lunedì 3 agosto 2020) Nicola Vivarelli non riesce più a stare lontano dalle altre Donne e decide di mettere da parte la sua conoscenza con Gemma Galgani approfittando della distanza. Cosa sta realmente succedendo? L’ex cavaliere di Uomini e Donne sembra combinarne una dietro l’altra ma soprattutto decide di andare contro le parole rilasciare al magazine del programma la … L'articolo Nicola Vivarelli cede alle tentazioni Gemma Galgani umiliata fuori Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Nicola Vivarelli

Uno dei personaggi più amati di sempre del trono over di Uomini e Donne è sicuramente Riccardo Guarnieri. Quest’ultimo, dopo essere uscito dalla trasmissione con Ida Platano, sarebbe tornato single. L ...La tanto discussa coppia del Trono Over di Uomini e Donne, quella formata da Gemma Galgani e Nicola Vivarelli (Sirius) sarebbe scoppiata in questi ultimi giorni. A dare la notizia è stato il presentat ...