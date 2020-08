Nicola: «Avremmo meritato di salvarci prima» – VIDEO (Di lunedì 3 agosto 2020) Il tecnico del Genoa, Davide Nicola, ha parlato in conferenza stampa al termine del match vinto contro il Verona Davide Nicola, tecnico del Genoa, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita contro il Verona. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore rossoblu: «Non abbiamo guardato cosa accadeva a Lecce questa sera. Ci siamo concentrati solamente su questa partita che è stata tosta. Il Verona ha fatto un campionato straordinario. Il recupero di Sanabria è stato per noi importante. Noi abbiamo fatto un percorso straordinario: dal mio arrivo abbiamo fatto molti più punti di molte squadre tra cui l’Udinese, la Sampdoria e il Torino. Meritavamo di salvarci prima». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

