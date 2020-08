NBA – LeBron James esalta i Raptors: “grande squadra anche senza Kawhi Leonard, i media li sottovalutano” (Di lunedì 3 agosto 2020) Guai a dimenticarsi dei Toronto Raptors nella corsa alle Finals. La franchigia canadese, avendo perso Kawhi Leonard, sembrava destinata a non riconfermarsi dopo la vittoria del suo primo anello nella passata stagione, ma a suon di solide prestazioni e con una grande forza del gruppo ha smentito tutti. Dopo il successo sui Lakers di LeBron James, lo stesso numero 23 ha elogiato i Raptors spendendo belle parole nei confronti degli avversari: “Toronto è una grande squadra. Non ci sono né se né ma. La squadra è molto ben allenata e ha il Championship DNA. I media non stanno dando l’attenzione che meritano ora che Kawhi è andato via, ma i giocatori sanno in che tipo di ... Leggi su sportfair

_Anth00NY : @_treacherous_13 Vabbè tanto di sto passo l'inter e finale di CL nella stessa frase le vedremo tra 30 anni ??La filo… - sportli26181512 : NBA, Bronny James attacca Joakim Noah: “Sembri un senzatetto, tagliati i capelli”. VIDEO: Che tra la famiglia James… - Redblack100x100 : RT @NbaReligion: #NBA LBJ non si fida di questi #Raptors - NbaReligion : #NBA LBJ non si fida di questi #Raptors - StorieASpicchi : RT @vitasportivait: ?? #NBA| #WholeNewGame #WeTheNorth pare non voler abdicare dal trono e lancia subito un segnale forte #LakeShow battut… -

Ultime Notizie dalla rete : NBA LeBron NBA, LeBron James elogia i Raptors: "Sono campioni per un motivo, non solo per Kawhi" Sky Sport NBA 2020: i Raptors stendono i Lakers, gli Heat demoliscono i Nuggets

Nella notte della NBA di sabato 1 agosto 2020 si sono disputati cinque incontri. I Toronto Raptors stendono i Los Angeles Lakers per 107-92: prova superba dei campioni in carica, capaci di sottometter ...

Nba: Toronto sgambetta i Lakers: Gallinari sorride, Melli no

La corsa dei Lakers in questo ritorno in campo post lockdown si arresta già alla seconda partita, con i gialloviola che contro i campioni in carica subiscono un'amara sconfitta. Resa particolarmente a ...

Nella notte della NBA di sabato 1 agosto 2020 si sono disputati cinque incontri. I Toronto Raptors stendono i Los Angeles Lakers per 107-92: prova superba dei campioni in carica, capaci di sottometter ...La corsa dei Lakers in questo ritorno in campo post lockdown si arresta già alla seconda partita, con i gialloviola che contro i campioni in carica subiscono un'amara sconfitta. Resa particolarmente a ...