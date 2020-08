Nba, la difesa di Houston ferma i Bucks, miracolo San Antonio (Di lunedì 3 agosto 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

Gazzetta_NBA : Nella notte #Nba supersfida #Harden-#Antetokounmpo: vince #Houston - sportli26181512 : NBA, i risultati della notte: Houston batte Milwaukee, Dallas torna ai playoff: I Rockets vincono in volata grazie… - ImRatsome : Carmelo “perché non sono in NBA” in to “roba da frustate in difesa in partita importante finale punto punto nella corsa ai PO” #NBArts - giovedi70 : RT @parallelecinico: Record dopo 65 partite 2018/2019: 46-19 Record dopo 65 partite 2019/2020: 47-18 - miglior difesa di tutta la NBA - mig… - GarauPina : RT @parallelecinico: Record dopo 65 partite 2018/2019: 46-19 Record dopo 65 partite 2019/2020: 47-18 - miglior difesa di tutta la NBA - mig… -

Ultime Notizie dalla rete : Nba difesa La difesa di Houston ferma i Bucks, miracolo San Antonio: playoff più vicini La Gazzetta dello Sport Nba: Milwaukee sconfitta da Houston, Dallas ai playoff dopo tre anni

Contro una Houston così motivata, soprattutto in difesa, nemmeno gli otto punti recuperati a tre minuti dalla sirena hanno consentito a Milwaukee di uscire imbattuta. Protagonista del successo dei Roc ...

NBA, LeBron James elogia i Raptors: "Sono campioni per un motivo, non solo per Kawhi"

La convincente vittoria contro i Lakers ha riacceso i riflettori sui Toronto Raptors, ricevendo gli elogi di LeBron James: "Sono una grande squadra senza se e senza ma. I media non ne parlano perché K ...

Contro una Houston così motivata, soprattutto in difesa, nemmeno gli otto punti recuperati a tre minuti dalla sirena hanno consentito a Milwaukee di uscire imbattuta. Protagonista del successo dei Roc ...La convincente vittoria contro i Lakers ha riacceso i riflettori sui Toronto Raptors, ricevendo gli elogi di LeBron James: "Sono una grande squadra senza se e senza ma. I media non ne parlano perché K ...