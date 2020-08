NBA – Grave infortunio per Jonathan Isaac: il crociato fa crack, giocatori sotto shock [VIDEO] (Di lunedì 3 agosto 2020) Jonathan Isaac si &eGrave; rotto il legamento crociato del ginocchio sinistro. Il cestista degli Orlando Magic &eGrave; crollato al suolo dolorante dopo una penetrazione nell’area dei Sacramento Kings, tenendosi lo stesso ginocchio che in stagione lo aveva costretto a saltare diverse partite. Il movimento innaturale, catturato dalle telecamere, non ha lasciato alcun dubbio cos&iGrave; come la sua smorfia di dolore che ha colpito fortmenete anche compagni ed avversari. Il compagno di squadra aaron gordon ha commentato cos&iGrave; l’infortunio: “&eGrave; davvero molto doloroso vederlo uscire in quel modo, una scena che mi ha fatto venire le lacrime agli occhi, perché conosco Jonathan e so ... Leggi su sportfair

