NBA 2019/2020: gran rimonta di Houston contro Milwaukee, San Antonio batte Memphis (Di lunedì 3 agosto 2020) Cinque le gare nella notte NBA. Nella bolla di Orlando gran rimonta degli Houston Rockets contro Milwaukee nella sfida tra James Harden e Giannis Antetokounmpo. Il primo non brilla e mette a segno 24 punti, lasciando la scena a Westbrook con 31 punti e in generale alla coralità di un quintetto che ruota poco e va tutto in doppia cifra. Il greco, invece, è protagonista con 36 punti e 18 rimbalzi, ma non basta ai Bucks: otto punti persi nel finale e 120-116 il punteggio. Altra inaspettata sconfitta per Memphis, che ora vede scricchiolare il suo piazzamento playoff. A sorprendere i Grizzlies è San Antonio, che accumula vantaggio durante tutto il match e rischia un po’ nell’ultimo quarto, vincendo comunque per 106-108: gli Spurs si portano ... Leggi su sportface

sportface2016 : #NBA, i risultati della notte: rimonta di Houston contro Milwaukee, San Antonio batte Memphis - Eurosport_IT : Russel #Westbrook ok ma un Luka #Doncic da 40 punti e 11 rimbalzi non basta ai Mavs... i risultati dalla bolla di O… - giovedi70 : RT @parallelecinico: Record dopo 65 partite 2018/2019: 46-19 Record dopo 65 partite 2019/2020: 47-18 - miglior difesa di tutta la NBA - mig… - GarauPina : RT @parallelecinico: Record dopo 65 partite 2018/2019: 46-19 Record dopo 65 partite 2019/2020: 47-18 - miglior difesa di tutta la NBA - mig… - Eurosport_IT : Basta una fotocopia del contratto di Michael Jordan per far impazzire i suoi fan... ???? -

Ultime Notizie dalla rete : NBA 2019 NBA 2019/2020: gran rimonta di Houston contro Milwaukee, San Antonio batte Memphis Sportface.it NBA - Magic, grave infortunio per Jonathan Isaac

Gli Orlando Magic, attraverso un comunicato stampa, hanno reso noto che Jonathan Isaac ha subito la rottura del legamento crociato anteriore che lo costringerà a concludere anzitempo la stagione 2019/ ...

NBA RESTART – TJ Warren e Lowry umiliano Simmons e Davis

Dopo tante gare tiratissime, nottata di grandi divari: solo i Pacers hanno vinto in cifra singola. “Dai, dateci un po’ di cash e siamo a posto”. Questo dissero i Suns ai Pacers nel Luglio 2019 per con ...

Gli Orlando Magic, attraverso un comunicato stampa, hanno reso noto che Jonathan Isaac ha subito la rottura del legamento crociato anteriore che lo costringerà a concludere anzitempo la stagione 2019/ ...Dopo tante gare tiratissime, nottata di grandi divari: solo i Pacers hanno vinto in cifra singola. “Dai, dateci un po’ di cash e siamo a posto”. Questo dissero i Suns ai Pacers nel Luglio 2019 per con ...