Natalie Oliveros racconta la sua seconda vita “Mai più film Hard” (Di lunedì 3 agosto 2020) Da tempo lontana dai film hard, Natalie Oliveros, compagna Louis Camilleri, dedica la sua vita al vino e gira il mondo Lontana oramai da tempo dai set di film hard, Natalie Oliveros sta vivendo la sua seconda vita e si dedica alla produzione del vino. Compagna di Louis Camilleri, amministratore delegato della casa automobilistica di Maranello e successore di Sergio Marchionne, la Oliveros oggi è un’imprenditrice di successo. In intervista rilasciata ai microfoni di Luciano Ferraro per cucina.corriere.it ha parlato di quanto impegno stia mettendo nella sua cantina “La Fiorita”. La Oliveros è socia in questa nuova avventura con Louis Camilleri. Inizialmente La ... Leggi su kontrokultura

