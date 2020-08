Natalia Ginzburg, la perpetua ricerca della verità (Di lunedì 3 agosto 2020) I saggi raccolti in “Le piccole virtù” ci trasportano nel pensiero, nella storia e negli insegnamenti di una delle autrici più influenti del Novecento Natalia Ginzburg trascorre la sua infanzia a Torino da emarginata, trovando conforto soltanto nella scrittura. Fin dalla sua travagliata gioventù credette fortemente che sarebbe riuscita a diventare una scrittrice. Dedicò tutta la vita alla sua passione a cui poi seguì anche l’impegno politico e sociale. Una testimonianza di vita vissuta “Le piccole virtù” è una raccolta di saggi scritti anche a distanza di molti anni dalla Ginzburg pubblicati su giornali e riviste. Un viaggio nel tempo e nei luoghi che permette di comprendere attraverso le parole, le più dettagliate sfumature della ... Leggi su zon

