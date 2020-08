Napoli, si drogano in pieno giorno davanti ai turisti: la denuncia (VIDEO) (Di lunedì 3 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Due soggetti intenti a drogarsi alla luce del giorno a Porta Capuana. E’ questo il contenuto di un VIDEO inviatoci da un cittadino della zona, scioccato per quanto visto e avvenuto davanti a tutti. E’ assurdo che in una zona centrale della città, dove c’è sempre grande affluenza, essere costretti ad assistere a scene simili. Uno spettacolo inaccettabile, di certo non da paese civile. Abbiamo deciso di inviare il filmato e una nota alle forze dell’ordine per chiedere maggiori controlli in quella zona e avviare il recupero di queste persone che di certo non possono rimanere per strada”. Lo ha dichiarato Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi-Europa Verde. “Porta Capuana dovrebbe essere il fiore ... Leggi su anteprima24

