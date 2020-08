Napoli, per noi tifosi il campionato è stato un calvario. Meno male che è arrivato il ‘terrone’ Gattuso (Di lunedì 3 agosto 2020) E’ un bilancio provvisorio, quello che di solito si fa a fine anno prima delle “scritture di assestamento” che servono a trasformare i valori di conto in valori di bilancio, cioè in valori idonei a rappresentare poi la effettiva redditività e il patrimonio dell’azienda. Manca ancora la scrittura di integrazione relativa all’esito di Barcellona-Napoli di Champions League. Ma finalmente è finito questo campionato, anzi questo calvario. Come dice il mio caro amico Peppe, è durato 12 mesi a causa del Covid ma per noi tifosi del Napoli sembra sia durato 12 anni. Già dalla prima partita a Firenze erano arrivati i primi segnali negativi con quel rigore di Mertens che “costrinse” il duo Nicchi e Rizzoli ad andare in tutte le ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Napoli per Covid Center Campania, inchiesta della procura di Napoli per turbativa d’asta: tre gli indagati Il Fatto Quotidiano Appalti Covid, dopo i video di Fanpage.it, indagato presidente Soresa: sequestrato il computer

C'è anche il professore Corrado Cuccurullo nell'inchiesta della Procura di Napoli sugli appalti per la costruzione degli ospedali Covid in Campania, partita dopo i video pubblicati da Fanpage.it che m ...

Gattuso vuole un Napoli camaleontico a Barcellona: ha fatto una richiesta alla squadra

E' un Rino Gattuso confortato dall'ultima prestazione del Napoli, che ha convinto ed è stato promosso a pieni voti nel match con la Lazio. Era una prova generale per la sfida al Barcellona e, come rif ...

