Napoli, il quadro clinico di Lorenzo Insigne in vista del Barcellona: stato infiammatorio all'inserzione dell'adduttore (Di lunedì 3 agosto 2020) Verso l'ora di pranzo Lorenzo Insigne si è sottoposto alla risonanza magnetica tanto attesa. A 36 ore circa di distanza dal problema fisico che ha rimediato contro la Lazio, ci sono novità. Da poco è arrivato l'esito degli esami strumentali, che inducono il Napoli ad essere ottimista, anche se con cautela. I recupero del capitano in vista della partita di Champions League contro il Barcellona non è da escludere. A riportarlo è Sky Sport.

