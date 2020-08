Napoli, brutte notizie per Lorenzo Insigne: il report medico sulle condizioni del capitano azzurro (Di lunedì 3 agosto 2020) Lorenzo Insigne difficilmente potrà recuperare per il match di Champions tra Barcellona e Napoli, che mette in palio un posto per la Final Eight di Lisbona. Francesco Pecoraro/Getty ImagesIl capitano azzurro ha riportato una lesione muscolare, che molto probabilmente lo terrà fuori dalla sfida del prossimo 8 agosto. Questo il report medico diramato nel pomeriggio dal Napoli: ‘Lorenzo Insigne, infortunatosi nel finale del match contro la Lazio di sabato scorso, si è sottoposto oggi a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione parcellare del tendine dell’adduttore lungo sinistro, con edema osseo. Le sue condizioni verranno valutate giorno dopo ... Leggi su sportfair

