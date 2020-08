MV Agusta Brutale 1000 RR, l'abbiamo provata (Di lunedì 3 agosto 2020) La casa della Schiranna ha creato una hyper naked con 208cv che raggiunge i 300 km/h. È una moto che possiamo guidare co Leggi su media.tio.ch

La famiglia delle “piccole” naked di Schiranna si arricchisce della tecnologia SCS che consente di non utilizzare più la frizione né per cambiare né per partire. Restano inalterate le caratteristiche ...Design e contenuti tecnici all’avanguardia sono gli ingredienti della ricetta MV Agusta per Brutale e Dragster 800 RR. Se del design la casa di Schiranna ha già fatto uno dei suoi cavalli di battaglia ...