Musk: 'Le piramidi costruite dagli alieni'. L'Indiana Jones d'Egitto: 'Totale allucinazione' e il magnate cancella il tweet (Di lunedì 3 agosto 2020) It's not clear if Musk tweeting that 'aliens built the pyramids' was serious, but his message got him an invitation to Egypt. - USA TODAY, @USATODAY, A questo punto Elon ritratta. Prima scrive ' ... Leggi su ilgazzettino

HuffPostItalia : Elon Musk: 'Gli alieni hanno costruito le piramidi'. E l'Egitto si infuria - LaStampa : Elon Musk: "Le piramidi furono costruite dagli alieni" - repubblica : Elon Musk e le teorie sulle piramidi costruite dagli alieni. L'Egitto: 'Venga a verificare'