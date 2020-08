Musk e le piramidi “ovviamente costruite da alieni”, risponde la ministra e l’egittologo: “Una completa allucinazione” (Di lunedì 3 agosto 2020) Elon Musk è noto per essere un imprenditore di successo. Ma è noto anche perché – come tanti altri personaggi di successo d’altra parte – usa i social network in maniera abbastanza spensierata, prestandosi a gaffe di vario tipo. E così qualche giorno fa ha twittato che le piramidi egiziane non possono che essere state … L'articolo Musk e le piramidi “ovviamente costruite da alieni”, risponde la ministra e l’egittologo: “Una completa allucinazione” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

